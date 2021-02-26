"Тяжелая победа. Видно, что играли на характерах, осторожничали, потому что Брюгге устраивал счет 0:0. Нас такой счет не устраивал, но бежать сломя голову не хотели, поэтому выжидали. Местами это было тяжело, но мы терпели. И в итоге нам вознаградилось.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Любая ошибка могла стоить пропущенного гола. Повторюсь, мы были осторожными, была небольшая нервозность. Возможно, поэтому были ошибки, ненужные потери. Хотя местами мы очень здорово и хладнокровно выходили из обороны. Если бы еще реализовывали эти шансы, особенно во втором тайме, когда Шапаренко вышел и сразу создал голевые моменты.

Нужно было больше брать игру на себя, проявить больше хладнокровия, чтобы увереннее выходить из-под прессинга. И местами это удавалось. Но было бы гораздо лучше, если бы это было чаще.

В чем залог нашей победы? Думаю, у нас было очень большое желание и сплоченность коллектива. Все жили и хотели этой победы, друг друга поддерживали. От этого появляется единственная сила в команде, направленная на футбольное поле. И это помогает.

Хотелось ли бы нам сыграть с Шахтером в Лиге Европы? Конечно, в финале. Это было бы замечательно для нас и для нашей страны. Безусловно, каждый хочет дойти до финала. Посмотрим, как будет дальше", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, подопечные Луческу благодаря голу Виталия Буяльского в конце матча минимально одолели Брюгге и пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

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