Караваєв може пропустити матч проти Динамо

Захисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв отримав пошкодження в матчі проти Люксембургу (2:1).

"Чи зіграю проти Динамо? Поки не ясно. Проконсультуюся з лікарями, після цього і буде зрозуміло, коли можна тренуватися. Але відновлення йде нормально", – повідомив Караваєв в коментарі Sportarena.

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Після гри Караваєв також повідомляв, що спочатку травма виглядала страшно, але пізніше лікарі впоралися і зашили глибоке розсічення.

Нагадаємо, Караваєв з'явився на полі в грі з Люксембургом на 79-й хвилині матчу замість Бутко, але вже на 87-й хвилині через травму його замінив Буяльський.

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Поєдинок Зорі проти Динамо в рамках 23 туру УПЛ відбудеться 3 квітня. Початок о 18:30.