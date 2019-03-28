Караваев может пропустить матч против Динамо

Защитник Зари и сборной Украины Александр Караваев получил повреждение в матче против Люксембурга (2:1).

"Сыграю ли я против Динамо? Пока не ясно. Проконсультируюсь с врачами, после этого и будет понятно, когда можно тренироваться. Но восстановление идет нормально", – сообщил Караваев в комментарии Sportarena.

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После игры Караваев также сообщал, что сначала травма выглядела страшно, но позже врачи справились и зашили глубокое рассечение.

Напомним, Караваев появился на поле в игре с Люксембургом на 79-й минуте матча вместо Бутко, но уже на 87-й минуте из-за травмы его заменил Буяльский.

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Поединок Зари против Динамо в рамках 23 тура УПЛ состоится 3 апреля. Начало в 18:30.