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Караваєв – про свою травму: Спочатку був страх, неприємний момент: м'ясо, кістка

12:26 569 Читать на русском
Караваєв – про свою травму: Спочатку був страх, неприємний момент: м'ясо, кістка
Олександр Караваєв / фото: Є. Кравс

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про свою травму, яку він отримав у матчі відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

"Все добре! Суперник пішов в підкат і вийшло так, що він мені шкіру розсік біля коліна... Спочатку був страх – дуже глибока рана. Неприємний момент: м'ясо, кістка...

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Відразу почав накручувати себе, кров, біль... Але потім зашили. Лікарі сказали, що потрібен час поки все затягнеться. Розсічення глибоке", – передає слова Караваєва FootBoom.

Зазначимо, Караваєв, який з'явився на полі на 79-й хвилині замість Бутка, вже на 87-й хвилині зустрічі отримав травму та не зміг продовжити участь у матчі.

Зазначимо, підопічні Шевченка мінімально перемогли Люксембург у матчі другого туру відбору до Євро-2020. Переможний гол "синьо-жовтих" забив Жерсон Родрігес на 93-й хвилині, зрізавши м'яч головою у власні ворота після розіграшу стандарту.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Люксембург - Україна Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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