Капітанив проти Шахтаря, цікавив Баварію, але втік від тренера та топить Вердер – як стати посміховиськом у Бундеслізі

Падіння Кевіна Фогта від Ліги чемпіонів до боротьби за виживання в Бундеслізі вийшло стрімким. Зараз з його гри сміються.

Фогт у 2016 році прийшов у Хоффенхайм і застав "золотий" період команди під керівництвом Юліана Нагельсманна. Кевін став основним центрбеком і навіть приміряв капітанську пов'язку. Зокрема, він виводив Хоффенхайм на обидва матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 проти Шахтаря, а за рік до того капітанив проти Ліверпуля.

Ніко Ковач двічі намагався просунути трансфер Фогта в Баварію – влітку 2018-го та влітку 2019-го. У Мюнхені категорично відмовили хорватському тренеру, мотивуючи рішення тим, що футболіст не відповідає рівню Баварії.

Далі кар'єра Кевіна отримала сильний удар. Перед початком нинішнього сезону Хоффенхайм очолив Альфред Схрьодер (до того асистував Тен Хагу в Аяксі). Стосунки з новим тренером у Фогта не склалися. Він почувається комфортно в схемах з трьома центрбеками, а Схрьодер почав активно переходити на гру з 4-2-3-1 та 4-3-3.

Напруга зростала, а в грудні бабахнув гучний конфлікт. Тренер розкритикував Фогта на командній нараді, а потім декілька разів поспіль залишив у запасі. "Кевін знає, чому не грає. Футбол – це не просто постукати м'яч", – сказав тренер. 28-річний захисник не потерпів приниження та склав повноваження капітана: "Довіра між мною і головним тренером зникла. Сенс його рішень і заяв мені не зрозумілий".

Хоффенхайм не дуже хотів втрачати лідера, однак довелося взимку відпустити Фогта в оренду до кінця сезону. Кевін у січні поїхав рятувати від вильоту Вердер. Вдається це, відверто кажучи, так собі. Бременці після коронавірусної паузи трішки налагодили гру (була 3-матчева безпрограшна серія), але залишаються на передостанньому місці з поганими шансами зберегти прописку.

Фогт отримав місце в основі "музикантів" – він чергує позиції центрбека (середнього в трійці) та опорника. Постпандемічна гра Кевіна не витримує жодної критики. Вся оборона Вердера дірява, але грубі помилки та пасивність Фогта у власному штрафному майданчику – це жах. Не допомагає навіть хороша гра в пас.

Захисник перетворився на посміховисько, його тролять в мережі, згадуючи чутки про Баварію. За весь час у Бремені він жодного разу не отримав від Kicker більше 3 балів – дуже слабко. Провалів Кевіна в матчах проти Байєра (1:4) та Айнтрахта (0:3) вистачило на повноцінну відеонарізку (Фогт – третій номер). Вона стала вірусною у Twitter.

Цього вікенду Вердер приймав Вольфсбург. "Музиканти" виглядали не гірше за суперника, але програли – єдиний гол Вегхорст забив саме з-під Фогта. Кевін лише традиційно розвів руками.

Wout Weghorst’s height is a cheat code. Imagine being a defender and you have to face a 6’7” striker pic.twitter.com/3RexrwdFKA — Josh (@ftbljosh) June 7, 2020

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