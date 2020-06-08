Капитанил против Шахтера, интересовал Баварию, но убежал от тренера и топит Вердер – как стать посмешищем в Бундеслиге

Падение Кевина Фогта от Лиги чемпионов до борьбы за выживание в Бундеслиге получилось стремительным. Сейчас с его игры смеются.

Фогт в 2016 году пришел в Хоффенхайм и застал "золотой" период команды под руководством Юлиана Нагельсманна. Кевин стал основным центрбеком и даже примерил капитанскую повязку. В частности, он выводил Хоффенхайм на оба матча группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 против Шахтера, а за год до того капитанил против Ливерпуля.

Нико Ковач дважды пытался протолкнуть трансфер Фогта в Баварию – летом 2018-го и летом 2019-го. В Мюнхене категорически отказали хорватском тренеру, мотивируя решение тем, что футболист не соответствует уровню Баварии.

Далее карьера Кевина получила сильный удар. Перед началом нынешнего сезона Хоффенхайм возглавил Альфред Схредер (до этого ассистировал Тен Хагу в Аяксе). Отношения с новым тренером у Фогта не сложились. Он чувствует себя комфортно в схемах с тремя центрбеками, а Схредер начал активно переходить на игру с 4-2-3-1 и 4-3-3.

Напряжение росло, а в декабре бабахнул громкий конфликт. Тренер раскритиковал Фогта на командном совещании, а затем несколько раз подряд оставил в запасе. "Кевин знает, почему не играет. Футбол – это не просто постучать мяч", – сказал тренер. 28-летний защитник не вытерпел унижения и сложил полномочия капитана: "Доверие между мной и главным тренером исчезло. Смысл его решений и заявлений мне не понятен".

Хоффенхайм не очень хотел терять лидера, однако пришлось зимой отпустить Фогта в аренду до конца сезона. Кевин в январе поехал спасать от вылета Вердер. Удается это, откровенно говоря, так себе. Бременцы после коронавирусной паузы немного наладили игру (была 3-матчевая беспроигрышная серия), но остаются на предпоследнем месте с плохими шансами сохранить прописку.

Фогт получил место в основе "музыкантов" – он чередует позиции центрбека (среднего в тройке) и опорника. Постпандемичная игра Кевина не выдерживает никакой критики. Вся оборона Вердера дырявая, но грубые ошибки и пассивность Фогта в своей штрафной – это ужас. Не помогает даже хорошая игра в пас.

Защитник превратился в посмешище, его троллят в сети, вспоминая слухи о Баварии. За все время в Бремене он ни разу не получил от Kicker более 3 баллов – очень слабо. Провалов Кевина в матчах против Байера (1:4) и Айнтрахта (0:3) хватило на полноценную видеонарезку (Фогт – третий номер). Она стала вирусной в Twitter.

В этот уик-энд Вердер принимал Вольфсбург. "Музыканты" выглядели не хуже соперника, но проиграли – единственный гол Вегхорст забил именно из-под Фогта. Кевин только традиционно развел руками.

Wout Weghorst’s height is a cheat code. Imagine being a defender and you have to face a 6’7” striker pic.twitter.com/3RexrwdFKA — Josh (@ftbljosh) June 7, 2020

Вольфсбург грубо опустил с небес Байер и главное открытие Бундеслиги – Шахтер могут ударить в слабое место