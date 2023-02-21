Сесар Аспілікуета був виписаний з лікарні після перенесеного струсу мозку.

У вівторок, 21 лютого капітан "Челсі" Сесар Аспілікуета був виписаний із лікарні після струсу мозку, отриманого під час суботнього матчу із Саутгемптоном (0:1). Про це інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Аспілікуета нерухомо лежав на полі після того, як Секу Мара в боротьбі за верховий м'яч ударив його бутсом в обличчя. 33-річний захисник збірної Іспанії протягом кількох хвилин проходив курс кисневої терапії, перш ніж його винесли на ношах. У цей момент Аспілікуета перебував у свідомості.

Згідно з офіційною заявою Челсі, Сесар йде на поправку. Сьогодні іспанець спостерігав за тренуванням своїх партнерів.

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