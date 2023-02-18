Мудрик втратив місце в основі після 3 поспіль поєдинків, у яких починав з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Саутгемптон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда українця сьогодні не мала права на помилку. Лондонський клуб прагнув перервати 4-матчеву серію без перемог в усіх турнірах, а також взяти реванш за поразку на полі "святих", які зараз посідають останнє місце в АПЛ і є головними претендентами на виліт.

Челсі – Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Дикий привоз від Бадіашиля на 3 хвилині. Банальний дальній пас на Сулемана французький центрбек перетворив на момент. Кепа парирував перший удар, добивання Стюарта Армстронга з порожніх воріт підчистив Кулібалі. Не лише Мудрик нині не потрапив у старт. Зієш, Кукурелья, Джеймс і Сілва взагалі опинилися за межами заявки. У більшості справді нічого такого, просто ротація, але той же улюбленець Мудрика грав не так і багато. Кукурелья тепер з українцем навіть на лаві запасних не можуть разом сидіти?

Ворд-Прауз нині в ударі. Створює півзахисник, який іноді потрапляє в широку обойму збірної Англії, 2 моменти за перші 10 хвилин. Особливо гострою була подача на Онуачу. Той самий 2-метровий форвард, який у складі Генка забивав Шахтарю Де Дзербі у кваліфікації Ліги чемпіонів, міг відзначитися і сьогодні. Чомусь проти 28-річного нігерійця грав маленький Чілвел. Пощастило, що снаряд просвистів поруч з лівою стійкою. Мадуеке тут, Мадуеке там. Ноні спочатку сам протягнув правим краєм зі своєї половини і пробив у кіпера, а потім головою скинув на Датро Фофана, який не влучив у площину воріт.

Неймовірно, але факт. Саутгемптон, остання команда АПЛ 2022/23 після 23 турів, володіє м'ячем понад 60% часу, а також вдвічі переграє Челсі за кількістю ударів (2:4). Так і не сказати, що без Мудрика краще, чи не так. Хоча тут більше не вистачає 38-річного Тьяго Сілви з його першим пасом і Ріса Джеймса, який додає значно більше динаміки та якості позиційним атакам, ніж 33-річний капітан Аспілікуета. Фофана класно відіграв у стіночці з іспанським захисником, однак далі Сесар вирішив зображати з себе Осімхена і забивати з нульового кута, хоча мав перед собою вільного Маунта. Як наслідок, Аспілікуета просто змарнував перспективну комбінацію партнерів.

Як же нервово грає Бадіашиль. Ледь вдруге не привіз француз супермомент на свої ворота. Показують, як розминається Мудрик. Феліш сьогодні незвично інертний. Португалець, котрий збирав на собі більшість топових моментів Челсі як в АПЛ, так і в ЛЧ, за 35 хвилин на полі запам'ятався хіба що агресивним підкатом у центрі поля. А ось івуарійський Фофана вражає працьовитістю. Як же цей Датро б'ється у відборі на межі чужого штрафного, наскільки націлений на ворота. Моментами аж надто всюдисущий, адже в серці штрафного з Фелішем за верховий м'яч боровся саме цей 20-річний форвард, що позначилося на якості удару.

Аспілікуета безглуздо подарував штрафний "святим". Армстронг ж Крім того, Ворд-Праузу таке, немов з пенальті класти. Ідеально обвів капітан гостей стінку, не помітивши стрибка Кепи. вилітав з м'ячем вбік від воріт і небезпеки жодної його рейд не становив. Ось вам і дебютний матч в елітних дивізіонах 39-річного Рубена Селлеса, який досі тренував лише молодіжку та в кубкових турнірах. Саутгемптон навіть за володінням перевершив команду Поттера (51% проти 49%). У Челсі хіба що кількість дотиків у штрафному краща (10 на 7). Натомість Саутгемптон стріляє більше (6:7) та влучніше (2:4), домінуючи і в боротьбі.

Рахім Стерлінг та Веслі Фофана виходять замість Каліду Кулібалі та Датро Фофана у перерві. Екс-вінгер Ліверпуля і Ман Сіті відразу ж взявся за роботу. Феліш розкішно перевів ліворуч з глибини, Стерлінг відтер Майтланда-Найлза, після чого ідеально подав – Маунту не вистачило зросту, аби розстріляти Базуну. Той же Рахім пробивав метрів з 13, заблокували. Ну, добре. Після перерви вже лише Челсі атакує, створює моменти і стріляє по воротах. Але чи є якась особлива гострота в цьому русі попереду? Навряд чи.

Селлес реагує на пасивність своєї команди і робить потрійну заміну на 59 хвилині, випускаючи... 3 нових гравців атаки. А ось і вихід Мудрика та Хаверца. На 64 хвилині українець з німцем поміняли Маунта та Мадуеке. Перша дія Михайла завершується провалом. Пішов на суперника, почав обігрувати, втратив. А на 68 хвилині Челсі просто зобов'язаний був забивати. Хаверц відкрився праворуч у напівфланзі, міг забивати сам, але віддав ще краще в центр. Стерлінг заслужив отримати цей пас, адже з кількома опонентами розправився і віддав у розріз перед стіночкою з Каєм саме він. Однак бездарний удар у захисника все зіпсував. Міг Мудрик додавати, але снаряд просвистів поруч з його плечем.

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Згодом уже Хаверц ліворуч відгукнувся на дальню передачу і подав, Стерлінг якимсь дивом з пари метрів пробив у захисника, який взяв на себе роль кіпера і вибив з лінії порожніх воріт. Та ще й добивання змарнував Рахім. Перший удар "святих" після перерви стався аж на 73 хвилині. Мудрик дозволив Майтланд-Найлзу прокинути вперед по правому фланзі, Тео Волкот прострілив, Адам Армстронг запоров убивчий момент, влучивши в Кепу. А Саутгемптон ж отримав було перевагу 4 на 3 в цій атаці, відчутно тиснучи саме на фланг українського вінгера.

Довжелезна пауза. Секу Мара ударом через себе нокаутував голову Аспілікуети. Практично 10 хвилин лікарі допомагали капітану Челсі, адже такі травми – дуже серйозні. Мудрик перехопив, вдало підбив собі на хід, але у штрафному загальмував, шукаючи партнерів, і суперник встиг підчистити власну помилку. Хаверц цілих 4 рази накрутив суперників, але вже у воротарському загрався, хоча й партнери не дуже активно себе пропонували. Судді компенсували 12 хвилин до другого тайму. Це просто жах. Мудрик знову пробує в дриблінг і знову втрачає володіння для своєї команди. Усі 6 своїх єдиноборств програв екс-вінгер Шахтаря до 90+4.

Обіграв таки Михайло хоч когось (Волкот не дуже у відборі) й заробив стандарт. Феліш пробив з лівого флангу, Базуну парирував. А ось у штрафному "святі" легко гасять спроби Мудрика прорватися. Непогано ж кидав на хід Феліш, хто тепер винен Михайлу? Дуже нервово діє наш легіонер, як і вся команда Поттера. Подача українця на дальню стійку – і ніби й був там партнер, але надто невдало виконує все Мудрик. Так само повз касу і останній удар на 90+13 хвилині. Саме вінгер збірної України втратив нагоду врятувати, пробивши з льоту на межі штрафного. Саутгемптон залишається на останньому місці, набираючи 18 очок. Челсі зберігає 10 рядок, набираючи лише 3 бали за останні 4 тури АПЛ.

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