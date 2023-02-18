Челсі програв Саутгемптону в рамках 24-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Грема Поттера за останні десять матчів виграли лише один. Сьогодні програли останній команді в турнірній таблиці АПЛ. Михайло Мудрик вийшов на поле в другому таймі – моменти мав, але не відзначився.

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Героєм Саутгемптона став Джеймс Ворд-Праус. Звісно він забив зі штрафного. Відтак, хавбек "святих" наблизився до рекорду АПЛ – в історії турніру лише Девід Бекхем забив більше голів прямими ударами зі штрафних (18), ніж Ворд-Праус (17).