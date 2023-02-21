Капитан Челси выписан из больницы
Сесар Аспиликуэта был выписан из больницы после перенесённого сотрясения мозга.
Во вторник, 21 февраля капитан Челси Сесар Аспиликуэта был выписан из больницы после сотрясения мозга, полученного по ходу субботнего матча с Саутгемптоном (0:1). Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.
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Аспиликуэта неподвижно лежал на поле после того, как Секу Мара в борьбе за верховой мяч ударил его бутсой в лицо. 33-летний защитник сборной Испании в течение нескольких минут проходил курс кислородной терапии, прежде чем его вынесли на носилках. В этот момент Аспиликуэта находился в сознании.
Согласно официальному заявлению Челси, Сесар идёт на поправку. Сегодня испанец наблюдал за тренировкой своих партнёров.
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