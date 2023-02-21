Сесар Аспиликуэта был выписан из больницы после перенесённого сотрясения мозга.

Во вторник, 21 февраля капитан Челси Сесар Аспиликуэта был выписан из больницы после сотрясения мозга, полученного по ходу субботнего матча с Саутгемптоном (0:1). Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Аспиликуэта неподвижно лежал на поле после того, как Секу Мара в борьбе за верховой мяч ударил его бутсой в лицо. 33-летний защитник сборной Испании в течение нескольких минут проходил курс кислородной терапии, прежде чем его вынесли на носилках. В этот момент Аспиликуэта находился в сознании.

Согласно официальному заявлению Челси, Сесар идёт на поправку. Сегодня испанец наблюдал за тренировкой своих партнёров.

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