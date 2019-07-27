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Капітан Сток Сіті отримав жахливий перелом у товариському матчі – моторошне відео

22:34 379 Читать на русском
Капітан Сток Сіті отримав жахливий перелом у товариському матчі – моторошне відео
Раян Шоукросс

Захисник Сток Сіті Раян Шоукросс надовго запам'ятає товариський поєдинок проти Лестера.

Сток Сіті зустрічався з Лестером у рамках підготовки до нового сезону. На 39 хвилині гри капітан "гончарів" Раян Шоукросс невдало пішов у підкат біля лінії поля та зламав щиколотку.

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На допомогу захиснику одразу ж вибігли лікарі, яким знадобилось близько 8 хвилин аби забрати футболіста з поля. Після цього Шоукросс був доправлений до найближчої лікарні.

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Нагадаємо, що у 2010-у році саме Раян Шоукросс у боротьбі з тоді ще 19-річним гравцем Арсенала Аароном Ремзі завдав йому жахливої травми, через яку хавбек був поза грою майже рік.

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Раян Шоукросс Раян Шоукросс Сток Сіті Сток Сіті Англія Важка травма Відеоновини
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