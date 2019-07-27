Капітан Сток Сіті отримав жахливий перелом у товариському матчі – моторошне відео

Захисник Сток Сіті Раян Шоукросс надовго запам'ятає товариський поєдинок проти Лестера.
Сток Сіті зустрічався з Лестером у рамках підготовки до нового сезону. На 39 хвилині гри капітан "гончарів" Раян Шоукросс невдало пішов у підкат біля лінії поля та зламав щиколотку.
Дієго отримав жахливу травму в матчі Кубка Лібертадорес – моторошне відео
На допомогу захиснику одразу ж вибігли лікарі, яким знадобилось близько 8 хвилин аби забрати футболіста з поля. Після цього Шоукросс був доправлений до найближчої лікарні.
Ібрагімовіч зламав скулу супернику в дербі Лос-Анджелеса – моторошні фото
Нагадаємо, що у 2010-у році саме Раян Шоукросс у боротьбі з тоді ще 19-річним гравцем Арсенала Аароном Ремзі завдав йому жахливої травми, через яку хавбек був поза грою майже рік.