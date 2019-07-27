Капітан Сток Сіті отримав жахливий перелом у товариському матчі – моторошне відео

Захисник Сток Сіті Раян Шоукросс надовго запам'ятає товариський поєдинок проти Лестера.

Сток Сіті зустрічався з Лестером у рамках підготовки до нового сезону. На 39 хвилині гри капітан "гончарів" Раян Шоукросс невдало пішов у підкат біля лінії поля та зламав щиколотку.

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На допомогу захиснику одразу ж вибігли лікарі, яким знадобилось близько 8 хвилин аби забрати футболіста з поля. Після цього Шоукросс був доправлений до найближчої лікарні.

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Нагадаємо, що у 2010-у році саме Раян Шоукросс у боротьбі з тоді ще 19-річним гравцем Арсенала Аароном Ремзі завдав йому жахливої травми, через яку хавбек був поза грою майже рік.

Looks very painful for Stoke’s Ryan Shawcross here. The way his ankle twists. Gerry Taggart’s reaction on commentary says it all #scfc pic.twitter.com/3oAuvuXQYy — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) July 27, 2019