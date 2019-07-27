Капитан Сток Сити получил ужасный перелом в товарищеском матче – жуткое видео

Защитник Сток Сити Райан Шоукросс надолго запомнит товарищеский поединок против Лестера.

Сток Сити встречался с Лестером в рамках подготовки к новому сезону. На 39 минуте игры капитан "гончаров" Райан Шоукросс неудачно пошел в подкат у линии поля и сломал лодыжку.

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На помощь защитнику сразу же выбежали врачи, которым понадобилось около 8 минут чтобы забрать футболиста с поля. После этого Шоукросс был доставлен в ближайшую больницу.

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Напомним, что в 2010-м году именно Райан Шоукросс в борьбе с тогда еще 19-летним игроком Арсенала Аароном Рэмзи нанес ему ужасную травму, из-за которой хавбек был вне игры почти год.

Looks very painful for Stoke’s Ryan Shawcross here. The way his ankle twists. Gerry Taggart’s reaction on commentary says it all #scfc pic.twitter.com/3oAuvuXQYy — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) July 27, 2019