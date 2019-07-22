Ібрагімовіч зламав скулу супернику у Лос-Анджелеському дербі – моторошні фото

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч вляпався у черговий скандал.

В рамках 21-го туру МЛС Лос-Анджелес Гелаксі вдома переміг принципового суперника ФК Лос-Анджелес (3:2).

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Скандальний форвард господарів Златан Ібрагімовіч забив три голи, але це не єдине чим відзначився швед. Під час поєдинку нападник Гелаксі у верховій боротьбі з Мохамедом Ель-Муніром сильно відмахнувся ліктем та потрапив в обличчя супернику.

Пізніше лікарі діагноствали у Мохамеда перелом скули. За інформацією місцевих ЗМІ Златан може отримати тривалу дисквалфікацію за цей удар.

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