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Дієго отримав жахливу травму в матчі Кубка Лібертадорес – моторошне відео

19:10 1047 Читать на русском
Дієго отримав жахливу травму в матчі Кубка Лібертадорес – моторошне відео
Дієго / фото із соцмереж

Бразильський півзахисник Дієго отримав ушкодження у поєдинку проти Емелека.

Справжнім жахіттям для Фламенго закінчився перший поєдинок 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес. Мало того, що команда Жорже Жезуша поступилася з рахунком 0:2, так ще й втратила свого лідера через травму.

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Дієго, який у Європі відомий за виступами у складі Ювентуса, Атлетіко, Вердера та Вольфсбурга, отримав перелом лівої ноги у зіткненні із суперником.

Інцидент з травмою Дієго на відео, починаючи з 0:53:

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Теги
Відеоновини Світ Дієго Рібас да Кунья Дієго Рібас да Кунья Фламенго Фламенго Кубок Лібертадорес Важка травма
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