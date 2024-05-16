Прес-служба "червоно-білих" повідомила, що 38-річний захисник залишить клуб після закінчення сезону. Хесус Навас оголосив своє рішення партнерам по команді та тренерському штабу на тренуванні.

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У складі Севільї іспанець провів 688 матчів у всіх турнірах, відзначившись 39 голами і 119 гольовими передачами. Він ставав чотириразовим переможцем Ліги Європи, дворазовим володарем Кубка Іспанії та виграв Суперкубок країни.

Навас – вихованець Севільї. Він дебютував за першу команду у сезоні 2003/04. З 2013 по 2017 роки півзахисник виступав за Манчестер Сіті, а в кампанії 2017/18 повернувся до рідного клубу.

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