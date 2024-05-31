З 2023 року в Іспанії велося слідство щодо "кулес" та його колишніх очільників Сандро Роселя і Жозепа Бартомеу, а також нинішнього президента Жоана Лапорти, яких звинувачували у підкупі екс-керівника Комітету арбітрів Хосе Марію Енрікеса Негрейри.

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Барселона нібито виплатила 7 мільйонів колишньому віце-президенту суддівського комітету. "Блаугранас" всі звинувачення відкидали і заявляли про свою невинність.

Як повідомляє Marca з посиланням на EFE, суд виправдав президента Барселони Жоана Лапорту та решту колишніх очільників, дійшовши висновку, що виплати колишньому віце-президенту Технічного комітету арбітрів (CTA), здійснені між 2008 та 2010 роками, під час його попереднього терміну перебування на посаді, є такими, що втратили чинність у часі з 2015 року.

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