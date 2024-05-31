Лідер Атлетіко Антуан Грізманн вписав у контракт з клубом цікавий пункт, який дасть змогу самотужки вирішувати своє майбутнє.

Грізманн повернувся в Атлетіко після невдалого періоду з Барселоною та підписав хитрий контракт. Будь-який клуб зможе викупити француза за 10 мільйонів євро, якщо він сам цього захоче та виконає певні умови, повідомляє Relevo.

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Таким чином Антуан вирішив вберегти себе від повторення історії з Барсою, коли каталонці його не відпускали. Доводилося виходити на поле після 60-ї хвилини, граючи за Атлетіко на правах оренди.

Водночас заради повернення в Мадрид Грізманн погодився на суттєве зменшення зарплати. У Барселоні він отримував 20 млн євро, а за перший рік після камбеку в Атлетіко заробив тільки 10 млн. Далі зарплата зменшилася до 7 мільйонів.

Антуан відродив кар'єру повторним приходом в Атлетіко. Він став абсолютним лідером команди та одним з найкращих у Прімері. За минулий чемпіонат Грізу настріляв 16+6, а за позаминулий – 15+16.