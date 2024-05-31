Гренландія (як суверенна територія Данії) не може отримати членство в УЄФА, оскільки організація приймає тільки країни, визнані ООН. Однак у Північній Америці таких вимог не висувають, тому Гренландія подала офіційну заявку на вступ до КОНКАКАФ.

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Таким чином Гренландія отримає доступ до офіційних змагань, про що мріє роками. На острові є 76 футбольних клубів і 5500 зареєстрованих футболістів (10% від всього населення). Матчі на відкритому повітрі можна проводити лише 5 місяців у році.

Гренландія досі може брати участь тільки в неофіційних турнірах, граючи переважно з іншими острівними збірними – не членами ФІФА. 1 червня 2024-го Гренландія проведе товариський матч проти Туркменістану в Антальї.