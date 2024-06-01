"Леви" продовжують реорганізацію у всіх ланках перед дебютом в УПЛ.

Тренерський штаб Мирона Маркевича в Карпатах залишився без ще одного фахівця, повідомляє Sport.ua.

Карпати вирішили розірвати співпрацю з Маркевичем-молодшим – відома причина

Павло Таран, який у сезоні, що минув, був тренером з фізичної підготовки, прийняв пропозицію з Чернівців та повертається у Буковину, де стане асистентом Валерія Кривенцова. Для сина легендарного Олега Тарана це буде третє пришестя в чернівецький клуб – раніше він вже працював там у весняній частині сезону 2020/21, а потім увесь сезон 2022/23.

За інформацією джерела, одним із кандидатів на зміну Тарану в Карпатах називають Євгена Баришнікова, який із 2017 року працює тренером із фізичної підготовки в СК Дніпро-1.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Мирона Маркевича покинув його син Остап, який поїхав до сім'ї в Іспанію.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування