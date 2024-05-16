Пресс-служба "красно-белых" сообщила, что 38-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. Хесус Навас объявил свое решение партнерам по команде и тренерскому штабу на тренировке.

Хет-трик Гризманна вывел Атлетико в ЛЧ, Атлетик проиграл несмотря на гол-шедевр, Кадис одолел Севилью и сохранил шансы на Ла Лигу

В составе Севильи испанец провел 688 матчей во всех турнирах, отметившись 39 голами и 119 голевыми передачами. Он становился четырехкратным победителем Лиги Европы, двукратным обладателем Кубка Испании и выиграл Суперкубок страны.

Навас – воспитанник Севильи. Он дебютировал за первую команду в сезоне 2003/04. С 2013 по 2017 годы полузащитник выступал за Манчестер Сити, а в кампании 2017/18 вернулся в родной клуб.

Жирона проиграла Вильяреалу, не сумев вернуть вторую позицию – Цыганков мог забивать дважды, Довбик не попал