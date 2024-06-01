У поєдинку 2-го раунду турніру 2024 Kings World Cup з міні-футболу збірна України була розтрощена японцями з рахунком 1:9. Читайте звіт і дивіться відео ганьби у цій новині на "Футбол 24".

У ніч з 31 травня на 1 червня українська команда UA Steel провела свій другий поєдинок в рамках медіаліги Kings League Infojobs. Суперником нашої збірної стала японська команда Murash.

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Склад UA Steel: Валерій Федорчук (заміняв Андрія Пятова через травму), Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораєс, Андрій Воронін, Олег Шелаєв.

Японці вийшли вперед першими, але ще до перерви нашим хлопцям вдалось зрівняти – після прострілу Коноплянки суперник зрізав м'яч у власні ворота. По перерві українська команда пропустила 2 голи до 38-ї хвилини, рахунок став 1:3. До слова, за рахунку 1:1 Лебіга не забив президентський пенальті, а Мораєс не реалізував 9-метровий удар з позначки, коли ми "летіли" 1:2.

Після 38-ї хвилини, коли згідно з правилами забитий гол будь-якої з команд зараховувався за 2, Murash вдалося оформити ще 3 м'ячі та довести рахунок до розгромного – 1:9. Як наслідок, українці завершили свій виступ на цьому турнірі.

Нагадаємо, у першій грі UA Steel поступився бразильцям з GenerationX FC з рахунком 0:4.

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