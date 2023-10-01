Вже у компенсований час капітан Реала у брутальному підкаті завдав травми Крістіану Порту, який вийшов на заміну в другому таймі.

Кінець рекордної серії та безглузде вилучення капітана у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 0:3

Вчинок Начо спровокував сутичку за участю гравців обох команд. Винуватець після втручання VAR отримав червону картку, а Рюдігер та Стуані побачили перед собою жовте світло. Крістіана Порту, який є конкурентом Віктора Циганкова на позиції правого вінгера, на кареті швидкої повезли до лікарні.

Після гри Начо, який вперше в кар'єрі отримав пряму червону картку, перепросив травмованого суперника за свій вчинок.

"Хочу попросити вибачення в Порту за свої дії. Сьогодні і протягом всієї своєї кар'єри я ніколи не мав намір нікого образити. Сподіваюся, ти швидко одужаєш", – написав капітан Реала в Instagram.

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Aquesta és l'escandalosa i violenta entrada de Nacho, jugador del @realmadrid, sobre Portu i que ha acabat amb l'expulsió del jugador merengue



Quan Nacho es retirava i mentre Portu era el terra s'ha dirigit a ell dient-li "Te lo mereces hijo de puta".#GironaRealMadrid |… pic.twitter.com/kER3GUKWAI — Kit Media Internacional (@kitmediaoficial) September 30, 2023

Al parecer el maricón este le grita a Portu "Te lo mereces, hijo de puta" después de haberle hecho una entrada de cárcel.



Pero como es Nacho, esto será un lavado de LaLiga y ya.



Una pena que no haya pillado Stuani y no le haya partido la cara al maricón.



Estos son los valores. pic.twitter.com/juV8SHYPkE — Javi García (@jaaviloopeez10) October 1, 2023