Капітан Реала брутально зламав конкурента Циганкова – відео жахливого підкату і сутички
Матч 8-го туру чемпіонату Іспанії Жирона – Реал Мадрид (0:3) завершився сутичкою, яку спровокував необдуманий вчинок Начо.
Вже у компенсований час капітан Реала у брутальному підкаті завдав травми Крістіану Порту, який вийшов на заміну в другому таймі.
Кінець рекордної серії та безглузде вилучення капітана у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 0:3
Вчинок Начо спровокував сутичку за участю гравців обох команд. Винуватець після втручання VAR отримав червону картку, а Рюдігер та Стуані побачили перед собою жовте світло. Крістіана Порту, який є конкурентом Віктора Циганкова на позиції правого вінгера, на кареті швидкої повезли до лікарні.
Після гри Начо, який вперше в кар'єрі отримав пряму червону картку, перепросив травмованого суперника за свій вчинок.
"Хочу попросити вибачення в Порту за свої дії. Сьогодні і протягом всієї своєї кар'єри я ніколи не мав намір нікого образити. Сподіваюся, ти швидко одужаєш", – написав капітан Реала в Instagram.
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