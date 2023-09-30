Рекордна серія команди Віктора Циганкова і Артема Довбика обірвалася. Жирона ніколи не вигравала навіть п'ять матчів Ла Ліги поспіль, а цього року таких було аж шість. Поразка від Реала все обнулила.

Реал знищив Жирону в матчі за 1 місце – Циганков запоров супермомент і отримав швидке покарання, шедевральний Беллінгем

Мадридці досить легко розібралися із господарями, відправивши у їхні ворота три "сухих" м'ячі. Однак без поганих новин для Карло Анчелотті не обійшлося. Начо Фернандес, який сьогодні був капітаном, заробив безглузде вилучення вже за рахунку 3:0. Ситуація в центрі захисту Реала на наступний матч Прімери стає максимально складною.