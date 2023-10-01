Уже в компенсированное время капитан Реала в грубом подкате нанес травму Кристиану Порту, вышедшему на замену во втором тайме.

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Поступок Начо спровоцировал стычку с участием игроков обеих команд. Виновник после вмешательства VAR получил красную карточку, а Рюдигер и Стуани увидели перед собой желтый свет. Кристиана Порту, конкурента Виктора Цыганкова на позиции правого вингера, на карете скорой увезли в больницу.

После игры Начо, впервые в карьере получившей прямую красную карточку, извинился перед травмированным соперником за свой поступок.

"Хочу попросить прощения у Порту за свои действия. Сегодня и на протяжении всей своей карьеры я никогда не собирался никого обидеть. Надеюсь, ты быстро поправишься", – написал капитан Реала в Instagram.

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Aquesta és l'escandalosa i violenta entrada de Nacho, jugador del @realmadrid, sobre Portu i que ha acabat amb l'expulsió del jugador merengue



Quan Nacho es retirava i mentre Portu era el terra s'ha dirigit a ell dient-li "Te lo mereces hijo de puta".#GironaRealMadrid |… pic.twitter.com/kER3GUKWAI — Kit Media Internacional (@kitmediaoficial) September 30, 2023

Al parecer el maricón este le grita a Portu "Te lo mereces, hijo de puta" después de haberle hecho una entrada de cárcel.



Pero como es Nacho, esto será un lavado de LaLiga y ya.



Una pena que no haya pillado Stuani y no le haya partido la cara al maricón.



Estos son los valores. pic.twitter.com/juV8SHYPkE — Javi García (@jaaviloopeez10) October 1, 2023