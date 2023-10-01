Капитан Реала грубо сломал конкурента Цыганкова – видео ужасного подката и стычки
Матч 8-го тура чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид (0:3) завершился потасовкой, которую спровоцировал необдуманный поступок Начо.
Уже в компенсированное время капитан Реала в грубом подкате нанес травму Кристиану Порту, вышедшему на замену во втором тайме.
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Поступок Начо спровоцировал стычку с участием игроков обеих команд. Виновник после вмешательства VAR получил красную карточку, а Рюдигер и Стуани увидели перед собой желтый свет. Кристиана Порту, конкурента Виктора Цыганкова на позиции правого вингера, на карете скорой увезли в больницу.
После игры Начо, впервые в карьере получившей прямую красную карточку, извинился перед травмированным соперником за свой поступок.
"Хочу попросить прощения у Порту за свои действия. Сегодня и на протяжении всей своей карьеры я никогда не собирался никого обидеть. Надеюсь, ты быстро поправишься", – написал капитан Реала в Instagram.
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