Капітан Манчестер Сіті Ілкай Ґюндоґан натякнув, що продовжить контракт із клубом, якщо Пеп Гвардіола продовжить працювати з командою.

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"Я спокійний, до літа 2023 ще далеко. До того ж не зовсім зрозуміло, що буде з тренером, адже у нього теж закінчується контракт після цього сезону. Ніхто не знає про його плани. Я завжди ухвалював рішення про своє майбутнє, виходячи з того, хто є тренером у тій чи іншій команді. Коли тренер висловлює тобі свою довіру або ж кидає тобі новий виклик - це найважливіше для гравця", – цитує Ґюндоґана The Sun.

Контракти Ґюндоґана та Пепа Гвардіоли з Манчестер Сіті закінчуються влітку 2023 року.

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