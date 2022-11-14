Капітан Манчестер Сіті назвав умову, за якої погодиться продовжити контракт
Для Ілкая Ґюндоґана важливо продовжувати працювати під керівництвом Пепа Гвардіоли.
Капітан Манчестер Сіті Ілкай Ґюндоґан натякнув, що продовжить контракт із клубом, якщо Пеп Гвардіола продовжить працювати з командою.
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"Я спокійний, до літа 2023 ще далеко. До того ж не зовсім зрозуміло, що буде з тренером, адже у нього теж закінчується контракт після цього сезону. Ніхто не знає про його плани. Я завжди ухвалював рішення про своє майбутнє, виходячи з того, хто є тренером у тій чи іншій команді. Коли тренер висловлює тобі свою довіру або ж кидає тобі новий виклик - це найважливіше для гравця", – цитує Ґюндоґана The Sun.
Контракти Ґюндоґана та Пепа Гвардіоли з Манчестер Сіті закінчуються влітку 2023 року.
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