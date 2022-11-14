Капитан Манчестер Сити Илкай Гюндоган намекнул, что продлит контракт с клубом, если Пеп Гвардиола продолжит работать с командой.

Гвардиола проведет важную встречу с боссами Ман Сити во время ЧМ – испанец до сих пор без контракта на следующий сезон

"Я спокоен, до лета 2023 ещё далеко. К тому же не совсем понятно, что будет с тренером, ведь у него тоже заканчивается контракт после этого сезона. Никто не знает о его планах. Я всегда принимал решения о своём будущем, исходя из того, кто тренер в той или иной команде. Когда тренер выражает тебе своё доверие или же бросает тебе новый вызов - это самое главное для игрока", – цитирует Гюндогана The Sun.

Контракты Гюндогана и Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити истекают летом 2023 года.

Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв