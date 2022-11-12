Манчестер Сіті ніяк не вдається наздогнати Арсенал. Підопічні Пепа Гвардіоли тримаються на другій сходинці в турнірній таблиці – і їм дуже не хотілося завершити першу частину сезону в статусі другої команди АПЛ. Останній шанс виправити становище перед ЧС-2022 випав у домашній зустрічі з Брентфордом.

Манчестер Сіті – Брентфорд – 1:2 – відео голів та огляд сенсаційного матчу

Єгор Ярмолюк знову потрапив у заявку Томаса Франка, залишившись у запасі. Втім, і без нього "смугасті" змогли видати класний початок першого тайму. Вже на 4-й хвилині на рандеву з Едерсоном вивалився Оньєка, а на 6-й Тоуні опинився перед бразильцем – в обох випадках голкіпер врятував Манчестер Сіті.

Господарі нічим цікавим не відповіли, за що й поплатились на 16-й хвилині. Брентфорд заробив штрафний, Мі перестрибнув Аканджі й скинув подачу на Тоуні – Айвен же, здолавши Ляпорта у верховій боротьбі, пробив головою. М'яч, пролетівши над Едерсоном, впав у ворота. 0:1!

Манчестер Сіті майже нічого не вдавалося. Жодного моменту в основний час першого тайму підопічні Гвардіоли не створили, однак ближче до перерви гра обох колективів стала розвалюватись. Виникала велика кількість пауз, а встановити тривалий контроль над м'ячем не виходило. Навіть суперзабивний Холанд і магічний Де Брюйне виглядали блідо.

Тим більше неочікуваним став гол "містян" у компенсований час. Він теж став наслідком стандарту й теж не обійшовся без Аканджі – Мануель скинув подачу Де Брюйне з кутового у напрямі Фодена. Філ, прийнявши сферу, розстріляв ворота з близької відстані. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм розпочався з величезною кількістю затримок. Протягом семи хвилин медики надавали допомогу Ляпорту, в якого була підозра на струс. Аймерік у підсумку залишився на полі, однак за кілька хвилин арбітр знову зупинив гру – у нього виникли проблеми з обладнанням.

Це не давало футболістам набрати темп. Особливо критично це було для гравців Сіті – вони слабко відчували один одного й довго не могли набрати необхідний ритм. Від 60-ї до 90-ї хвилини "містяни" створили всього один момент.

На 66-й хвилині з правого флангу пройшла передача у зону перед штрафним. Гюндоган зачепився за неї, обігрався з Холандом і завершив комбінацію ударом метрів з 14-ти – втім, Ілкай запустив м'яч у небо! Крім того, в одному із епізодів Канселу впав у карному майданчику, але замість пенальті Жоау отримав жовту картку за симуляцію.

Брентфорд був навіть гострішим. Так, на 72-й хвилині Генрі оббіг Стоунза й прострілив на лінію воротарського, куди вже влітав Тоуні – від замикання "містян" врятував лише підкат Ляпорту. На 90+1-й Тоуні увірвався на дриблінгу в штрафний і пробив з лінії воротарського у ближній кут. Едерсон парирував.

Арбітр компенсував аж десять хвилин. Сіті нічого небезпечного так і не вигадав, хоча пішов уперед всіма силами. Показово, що при 29 ударах по воротах "містяни" награли всього 1,63 очікуваних голи.

Брентфорд скористався відчаєм гранда, розірвавши його на контратаках. На 8-й компенсованій хвилині одна з них завершилась прострілом свіжого Да Сілви під удар Тоуні – 1:2! На 10-й же гості ще й вихід 3-в-1 організували – Тоуні міг оформити хет-трик, відігравши Едерсона й завдавши постріл, але Де Брюйне на лінії воріт вибив м'яч.

На жаль для Пепа Гвардіоли, це не могло врятувати Манчестер Сіті від фіаско. Чемпіон Англії зазнав другої поразки у сезоні, ризикуючи відпустити Арсенал на 5 очок. Єгор Ярмолюк на поле так і не вийшов.

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