Гвардіола проведе важливу зустріч з босами Ман Сіті під час ЧС – іспанець досі без контракту на наступний сезон
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має одну важливу тему для роздумів на найближчі тижні.
Іспанець повинен ухвалити остаточне рішення щодо свого контракту під час паузи на чемпіонат світу, повідомляє Daily Mail.
Мессі: Гвардіола завдав футболу багато шкоди
Спочатку Гвардола планує трохи відпочити у родинному колі. Потім наставник чемпіонів Англії полетить в ОАЕ, де особисто зустрінеться з керівництвом Манчестер Сіті. Очікується, що саме тоді сторони визначаться щодо продовження чи припинення співпраці. Чинний контракт Пепа завершується вже влітку.
Нагадаємо, Гвардіола тренує Ман Сіті з липня 2016 року і виграв 4 чемпіонства АПЛ. На паузу "містяни" пішли другими, відстаючи від Арсенала на 5 очок.
Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив