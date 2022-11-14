Іспанець повинен ухвалити остаточне рішення щодо свого контракту під час паузи на чемпіонат світу, повідомляє Daily Mail.

Мессі: Гвардіола завдав футболу багато шкоди

Спочатку Гвардола планує трохи відпочити у родинному колі. Потім наставник чемпіонів Англії полетить в ОАЕ, де особисто зустрінеться з керівництвом Манчестер Сіті. Очікується, що саме тоді сторони визначаться щодо продовження чи припинення співпраці. Чинний контракт Пепа завершується вже влітку.

Нагадаємо, Гвардіола тренує Ман Сіті з липня 2016 року і виграв 4 чемпіонства АПЛ. На паузу "містяни" пішли другими, відстаючи від Арсенала на 5 очок.

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