Капітан Евертона – про гол Миколенка у ворота Брайтона: "Він був одним із наших найкращих гравців"
Захисник "ірисок" Джеймс Тарковскі поділився думками щодо гри Віталія Миколенка у матчі 11-го туру АПЛ проти Брайтона (1:1).
"Так, я радий за нього. Останнім часом він був неймовірним. Він протистояв хорошим футболістам, і якщо чесно, він був одним із наших найкращих гравців, тому він заслуговував на цей гол.
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Йому було приємно. Він не дуже часто робить удари правою ногою, але це був гарний гол", – цитує Тарковскі офіційний сайт ліверпульців.
Нагадаємо, український захисник вийшов у старті і вже на сьомій хвилині відзначився дебютним голом у поточному сезоні. На жаль, втримати перемогу Евертон не зумів – наприкінці матчу прикрий автогол від Янга завадив команді Дайча здобути три очки.
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