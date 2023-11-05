"Так, я радий за нього. Останнім часом він був неймовірним. Він протистояв хорошим футболістам, і якщо чесно, він був одним із наших найкращих гравців, тому він заслуговував на цей гол.

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Йому було приємно. Він не дуже часто робить удари правою ногою, але це був гарний гол", – цитує Тарковскі офіційний сайт ліверпульців.

Нагадаємо, український захисник вийшов у старті і вже на сьомій хвилині відзначився дебютним голом у поточному сезоні. На жаль, втримати перемогу Евертон не зумів – наприкінці матчу прикрий автогол від Янга завадив команді Дайча здобути три очки.

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