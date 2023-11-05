"Да, я рад за него. В последнее время он был невероятным. Он противостоял хорошим футболистам, и если честно, он был одним из наших лучших игроков, поэтому он заслуживал этого гола.

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Ему было приятно. Он не очень часто делает удары правой ногой, но это был хороший гол", – цитирует Тарковски официальный сайт ливерпульцев.

Напомним, украинский защитник вышел в старте и уже на седьмой минуте отметился дебютным голом в текущем сезоне. К сожалению, удержать победу Эвертон не сумел – в конце матча досадный автогол от Янга помешал команде Дайча добыть три очка.

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