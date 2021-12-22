"Моя гомілка трохи боліла, сподіваюся, в цьому немає нічого серйозного. Ми грали з великим серцем проти дуже сильної команди. Заслужений бал, який рухає наш рейтинг.

Дженоа – Аталанта: Шевченко розкрив рецепт успіху у матчі з командою Маліновського

Ми почали з поганих поразок, а закінчили рік із гарним результатом. Зараз ідемо у відпустку, але ми вже думаємо про відновлення чемпіонату. Дженоа повинна бути такою, як сьогодні. Багато душі та якості", – сказав Крішіто в ефірі Genoa Channel.

До слова, завдяки нічиїй з Аталантою Дженоа вдалося збільшити свій доробок до 11 очок та піднятися на 18-те місце в турнірній таблиці. Щоб покинути зону вильоту потрібно ще два пункти.

Дженоа втримала нічию з Аталантою: заслужений відскок Шевченка, криза втомлених бергамасків і хороший матч Маліновського