"Ми мали продемонструвати характер. Ми чудово відреагували. Ця команда хоче битися, у неї є серце.

Мир Шевченка і Маліновського у відеоогляді матчу Дженоа – Аталанта

Поле не допомогло Аталанті, а хлопці зробили те, що я просив. Вони чудово діяли у захисті, створювали тиск. Попереду поки що бракує ясності, бракує фізичної форми. Ми здатні на більше, треба працювати. Але цією грою я задоволений.

Аталанта вміє атакувати широко, використовувати підключення півзахисників та флангових гравців. Ми готувалися до їхнього стилю гри, ефективно закривали трикутники при їхніх атаках. Хоча фізично Аталанта потужніша, багато небезпечних моментів вони створили завдяки навісам.

Це очко дає нам надію. Команда дала важливі відповіді. Вона билася, вона зробила все, що могла. Це для мене важливіше за красиву гру. Було вкрай важливо не пропустити. Сірігу добре зіграв, дуже нам допоміг. Не лише сейвами, він керував захистом.

Я нарешті посміхаюся? Так, я можу повернутися до родини з посмішкою напередодні Різдва. Роботи багато, але цей матч був дуже важливим", – цитує Шевченка Telegram-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, після 19-ти турів Дженоа у турнірній таблиці Серії А посідає 18-ту сходинку, маючи у своєму активі 11 очок.

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