"Моя голень немного болела, надеюсь, в этом нет ничего серьезного. Мы играли с большим сердцем против очень сильной команды. Заслуженный балл, который двигает наш рейтинг.

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Мы начали с плохих поражений, а закончили год с хорошим результатом. Сейчас уходим в отпуск, но мы уже думаем о возобновлении чемпионата. Дженоа должна быть такой, как сегодня. Много души и качества", – сказал Кришито в эфире Genoa Channel.

К слову, благодаря ничьей с Аталантой Дженоа удалось увеличить свой багаж до 11 очков и подняться на 18-е место в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, нужно еще два пункта.

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