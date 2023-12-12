У вівторок, 12 грудня, Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про травму Джеймса. Згідно з джерелом, Ріс пройшов медичне обстеження після недільного матчу з Евертоном (0:2), і результати сканування підтвердили травму підколінного сухожилля.

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Лондонський клуб не став повідомляти про терміни відновлення свого капітана, замість нього це зробив інсайдер Натан Гіссінг. Згідно з джерелом, Джеймс буде змушений пропустити 3 місяці.

Раніше Ріс уже пропустив 8 матчів "синіх" у період з серпня по жовтень після того, як отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Ліверпулем. Минулого року правий захисник також пропустив чемпіонат світу в Катарі через пошкодження зв'язок коліна.

З початку сезону 2022/23 Ріс через травми зіграв лише 24 матчі в АПЛ.

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