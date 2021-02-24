"Ми зіграємо з декількома молодими гравцями у складі, це нормально. Ви повинні підтримувати цих хлопців, їм це іноді потрібно. Це і моя роль як капітана, мені подобається робити це.

Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція тренера бельгійців

У нас все буде добре. Ми вже показали в Києві, що командними діями можемо багато чого досягти. Я знаю, що наша команда досить сильна, навіть без кількох футболістів. Сподіваюся, ми пройдемо в наступний раунд Ліги Європи",– цитує Вормера прес-служба Брюгге.

Зазначимо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого, початок о 22:00. Перший поєдинок у Києві завершився із рахунком 1:1.

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