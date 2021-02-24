"Мы сыграем с несколькими молодыми игроками в составе, это нормально. Вы должны поддерживать этих ребят, им это иногда нужно. Это и моя роль как капитана, мне нравится делать это.

Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция тренера бельгийцев

У нас все будет хорошо. Мы уже показали в Киеве, что командными действиями можем многого достичь. Я знаю, что наша команда достаточно сильна, даже без нескольких футболистов. Надеюсь, мы пройдем в следующий раунд Лиги Европы", – цитирует Вормер пресс-служба Брюгге.

Отметим, матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первый поединок в Киеве завершился со счетом 1:1.

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