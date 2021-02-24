"Ми припускаємо, що тести Де Кетелаере та Міньйоле позитивні. Зараз ми складаємо новий план. Ви побачите це завтра. Це велика справа, і ми говорили про це в групі. Захисна тактика? Ми будемо грати так само, як і завжди. Все що нам потрібно – це зіграти по-своєму. Ми показали це в Києві і в матчі проти Льовена.

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Гравці збираються групою тільки на полі. Кожен з них проводить окрему зустріч з фізіотерапевтом, хоча раніше на неї приходили від трьох до чотирьох осіб. Нам довелося вжити додаткових заходів, щоб уникнути нових заражень. Робимо все від нас залежне, щоб хлопці залишалися здоровими.

Випадки коронавірусу ще більше зближують гравців. Це створює особливе відчуття. Кожен хоче пройти зайву милю. Але не забувайте, що крім ментальності, у цій групі є ще й багато якості. Це також повинно працювати з наявними футболістами. Наразі це особливі обставини, за яких нам доводиться працювати", – наводить слова Де МіляVoetbalkrant.

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