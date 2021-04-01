Трагічну звістку повідомив офіційний сайт клубу. Причина смерті не називається. Лі Коллінзу було лише 32 роки.

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"На жаль, вчора Лі помер, і наші думки та молитви звернені до його сім'ї і друзів. Ми просимо всіх поважати конфіденційність сім'ї у цей час. Наразі клуб не буде давати ніяких коментарів. Завтра наша гра з Алтрінчемом скасована", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Зауважимо, що Йовіл виступає у Національній лізі (п'ятий англійський дивізіон). Після 31 зіграного матчу команда розташувалася у середині турнірної таблиці. Колінз у поточній кампанії провів 8 поєдинків.

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