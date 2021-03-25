Півзахисник молодіжної команди "орлів" Даніель Гуеріні загинув у автокатастрофі. Лише три дні тому він святкував своє 19-річчя.

Вихованець Атлетіка загинув у віці 23-х років у автокатастрофі

Трагедія сталася у середу (24 березня). Гуеріні разом з двома друзями їхали до Риму та зіштовхнулися з іншою автівкою. Футболіст загинув на місці, а його супутників госпіталізували у важкому стані.

З 2016 по 2021 роки Гуеріні змінив низку італійських клубів – Торіно, Фіорентина, СПАЛ (всі вони висловили співчуття). До Лаціо хавбек приєднався у січні і встиг провести 12 матчів за прімаверу.

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