Трагическое известие сообщил официальный сайт клуба. Причина смерти не называется. Ли Коллинзу было всего 32 года.

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"К сожалению, вчера Ли умер, и наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать конфиденциальность семьи в такое время. Клуб не будет давать никаких комментариев. Завтра наша игра с Алтринчемом отменена", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Заметим, что Йовил выступает в Национальной лиге (пятый английский дивизион). После 31 сыгранного матча команда расположилась в середине турнирной таблицы. Коллинз в текущей кампании провел 8 поединков.

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