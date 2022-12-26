Матч другого дивізіону чемпіонату Алжиру між Мулудією та Ораном завершився фатально для Софіана Лукара.

Капітан Мулудії, якому було 30 років, помер просто під час поєдинку, повідомляє Marca з посиланням на алжирську пресу.

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На 26 хвилині Лукар зіткнувся й травмував голову. Йому надали допомогу, він повернувся на поле, але через десять хвилин знепритомнів і більше не зумів встати. Спершу допомогу Софіану надавали тренери, а потім медики, та врятувати його не вдалось. Кадри спроб реанімації та сліз у роздягальні по-справжньому шокують.

Додамо, що лише тиждень тому Софіан Лукар одружився.

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