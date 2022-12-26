Чергова смерть молодого футболіста – серце 29-річного оманця зупинилось прямо під час розминки
Звістки про серцеві напади у гравців почали з'являтися з трагічною частотою.
Чергове жахіття було в Омані, де помер гравець місцевого Маската – 29-річний Махлід Аль-Ракаді.
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Трагедія сталася перед поєдинком чемпіонату проти Аль-Сувайка. Під час розминки Аль-Ракаді впав на газон і не підводився. Футболіста якомога швидше відвезли у лікарню, проте врятувати його життя не вдалося. Кадри зі стадіону приголомшують – партнери Аль-Ракаді, судді і тренери не могли стримати сліз.
Нагадаємо, нещодавно схожий інцидент трапився у Хорватії. 23-річний захисник Марін Качіч втратив свідомість на тренуванні, а через кілька днів помер.
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