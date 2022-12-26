Матч второго дивизиона Алжира между Мулудией и Ораном завершился фатально для Софиана Лукара.

Капитан Мулудии, которому было 30 лет, умер прямо во время поединка, сообщает Marca со ссылкой на алжирскую прессу.

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На 26-й минуте Лукар столкнулся и травмировал голову. Ему оказали помощь, он вернулся на поле, но через десять минут потерял сознание и больше не сумел встать. Сначала помощь Софиану оказывали тренеры, а затем медики, но спасти его не удалось. Кадры попыток реанимации и слез в раздевалке по-настоящему шокируют.

Добавим, что всего неделю назад Софиан Лукар женился.

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