Кантона потролив Неймара, порівнявши його з барбекю

Легендарний англійський форвард Ерік Кантона продовжує конфліктувати з Неймаром та його родиною.

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Ерік Кантона у своєму Instagram пожартував над форвардом ПСЖ Неймаром.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

Ерік написав: "Це прямо як барбекю. Його теж завжди виносиш на вулицю навесні, коли починає світити сонце", – та додав світлину Неймара, який спостерігає за футболом з трибун.

Вочевидь, 52-річний Кантона таким чином натякає на травматичність бразильця. Саме пошкодження не дозволило Неймару допомогти ПСЖ у двоматчевому двобої з Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів.

Сьогодні повідомлялося, що батько Неймара ледь не побився з Еріком через те, що той занадто бурхливо святкував перемогу Манчестер Юнайтед над ПСЖ.

"Фергюсон був маестро в одному": легенда МЮ Ерік Кантона і його відверта історія про життя, війни і межу смерті