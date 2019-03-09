ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Кантона ледь не побився з батьком Неймара під час матчу

Неймар разом з батьком / фото з відкритих джерел

Батько Неймара та легендарний форвард манкуніанців Ерік Кантона ледь не побилися наприкінці матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

У віп-ложі стадіону Парк де Пренс наприкінці матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбувся конфлікт між батьком Неймара та Еріком Кантона, пише RMC Sport.

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Батькові лідера ПСЖ не сподобалося те, як емоційно та бурхливо святкував перемогу Манчестер Юнайтед Ерік Кантона. Легендарний форвард підніс палець до рота, закликаючи батька Неймара та родичів Дані Алвеса й Маркіньйоса стулити пельки.

Цей факт обурив бразильця і він попрямував до ложі, де перебував Кантона, з бажанням отримати сатисфакцію. Сторони почали галасливо з'ясовувати стосунки, у конфлікт довелося втрутитися стюардам, які й втихомирили конфлікт. Після цього Неймар-старший повернувся у свою віп-ложу.

Нагадаємо, що за підсумками двоматчевого протистояння МЮ та ПСЖ (0:2, 3:1) путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів здобув манкуніанський клуб.

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