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Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю

17:13 65 Читати українською
Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю
Эрик Кантона / The Independent

Легендарный английский форвард Эрик Кантона продолжает конфликтовать с Неймаром и его семьей.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Эрик Кантона в своем Instagram подшутил над форвардом ПСЖ Неймаром.

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Эрик написал: "Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце", – и добавил фотографию Неймара, который наблюдает за футболом с трибун.

Очевидно, 52-летний Кантона таким образом намекает на травматичность бразильца. Именно повреждение не позволило Неймару помочь ПСЖ в двухматчевом противостоянии с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Сегодня сообщалось, что отец Неймара едва не подрался с Эриком из-за того, что тот слишком бурно праздновал победу Манчестер Юнайтед над ПСЖ.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Эрик Кантона
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