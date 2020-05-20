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Канте та Кепа здивували сенсаційною зміною іміджу

06:00 551 Читать на русском
Канте та Кепа здивували сенсаційною зміною іміджу
Кепа Аррісабалага / Reuters

Провідні виконавці лондонського Челсі Кепа Аррісабалага та Н'Голо Канте в умовах карантину через пандемію коронавірусу зважилися на зміни в зовнішньому вигляді.

"Повідомляємо про кілька нових зачісок", – заявив офіційний твіттер клубу.

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У вівторок Челсі повернувся до тренувань після вимушеної 2-місячної паузи. У ході тренування виявилося, що хавбек "синіх" Канте позбувся традиційного статусу голомозого та почав відпускати волосся. Натомість кіпер лондонців Кепа взагалі став кучерям у стилі форварда Барселони Антуана Грізманна. Раніше іспанський голкіпер віддавав перевагу коротким зачіскам.

Відзначимо, що раніше клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань. Чемпіонат Англії, зупинений після 29-го туру, планують відновити в червні.

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Теги
Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Англія футбольні курйози Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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