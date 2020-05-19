Челсі продовжив контракт із Кабальєро – восени йому виповниться 39

Лондонський Челсі продовжив контракт із головним ветераном команди – голкіпером Віллі Кабальєро.

"Сині" вирішили зберегти досвідченого воротаря ще на сезон, повідомляє Goal.

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Контракт Кабальєро з лондонцями завершував дію 30 червня. Челсі, однак, скористався опцією продовження угоди ще на рік. Аргентинський кіпер розпочинав на Стемфорд Брідж резервістом, але цьогоріч отримав шанс проявити себе через недовіру керманича "синіх" Френка Лемпарда до Кепи.

У нинішньому сезоні Віллі Кабальєро провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 14 м'ячів.

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