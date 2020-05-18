Клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань – є певні обмеження

Англійська Прем'єр-ліга готується до відновлення сезону. Першим кроком має стати відновлення тренувань.

Під час онлайн-засідання учасників АПЛ було ухвалене рішення дозволити командам відновити тренувальний процес у малих групах повідомляє офіційний сайт організації.

АПЛ отримала офіційний дозвіл відновити сезон

Зазначається, що за це рішення проголосували усі клуби. Тренування можна буде розпочати вже 19 травня. Наразі гравцям все ж доведеться дотримуватися правил соціальної дистанції, а контактні заняття не допускаються. Також ліга найближчим часом розробить детальний протокол для відновлення повноцінного тренувального процесу.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо остаточного сценарію догравання сезону.

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