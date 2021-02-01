"Ми втрачаємо Девіда Алабу. Ми зробили йому пропозицію деякий час тому. Він не прийняв цю пропозицію. Я також розумію, що гравцю,який тривалий час виступав за Баварію, зараз шукає новий виклик.

Баварія знайшла Алабі заміну за 60 млн євро

Ми повинні думати про те, хто міг би стати адекватною заміною Алабі. Упамекано? Цього сезону він продемонстрував свою якість. Звичайно, ми також ведемо переговори. Це гравець, якого хочуть багато найбільших європейських клубів, і Баварія наразі є найуспішнішим клубом у світі в спортивному плані. Зараз ми особливо привабливі для таких гравців", – поділився Кан у коментарі Goal.

Додамо, що Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він провів 408 матчів, відзначився 32 голами та 49 асистами, а у поточному сезоні є одним із лідерів "ротен" (22 поєдинки).

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